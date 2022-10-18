«Тампа-Бэй» проведет матч с «Филадельфией», «Эдмонтон» встретится с «Баффало» в НХЛ

В ночь на среду, 19 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй» сыграет с «Филадельфией» и другие встречи.

Расписание и результаты матчей регулярки НХЛ 19 октября (время начала — московское):

02.00. «Коламбус» — «Ванкувер»

02.00. «Нью-Джерси» — «Анахайм»

02.00. «Оттава» — «Бостон»

02.30. «Айлендерс» — «Сан-Хосе»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»

03.00. «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»

04.00. «Калгари» — «Вегас»

04.00. «Эдмонтон» — «Баффало»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.