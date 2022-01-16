Худобин сыграет против «Тампы» в старте впервые с 19 ноября

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Тампой».

С первых минут сыграет вратарь «Старз» Антон Худобин. 35-россиянин выйдет в старте впервые с 19 ноября 2021 года — тогда команда проиграла «Миннесоте» со счетом 2:7. Последний раз Худобин сыграл 15 января в матче против «Флориды» (2:7), выйдя на 27-й минуте и пропустив три шайбы.

В текущем сезоне Худобин провел 8 матчей, пропустив 26 шайб при 87,2 процента отраженных бросков.