Бобровский сыграет в воротах «Флориды» в матче против «Коламбуса»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Коламбусом». В стартовом составе «Пантерз» сыграет вратарь Сергей Бобровский, в запасе — Спенсер Найт. Форвард Максим Мамин выйдет в третьем звене. Матч «Флорида» — «Коламбус» пройдет сегодня, 16 января и начнется в 2:00 мск.