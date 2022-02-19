Хоккеистка сборной Канады может продолжить карьеру в мужской команде

Клуб «Труа-Ривьер», выступающий в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), заинтересован в подписании профессионального контракта с нападающей женской сборной Канады Мари-Филип Пулен, сообщает TSN.

30-летняя Пулен является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также она первый игрок, забивавший голы в финалах четырех Олимпиад.

Она забила 7 из 10 голов сборной Канады в последних четырех олимпийских финалах.