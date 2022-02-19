Форвард «Флориды» Марчмент признан первой звездой дня в НХЛ за хет-трик в ворота «Миннесоты»

Нападающий «Флориды» Мэйсон Марчмент признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (6:2). Этот хет-трик стал для Марчмента первым в карьере.

Вторая звезда дня — голкипер «Далласа» Джейк Эттингер, который отразил все 34 броска по своим воротам в игре с «Чикаго» (1:0 Б).

Третьей звездой дня стал нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, который сделал дубль в игре с «Вегасом» (4:3), вторая шайба форварда стала победной для «Кингз».