НХЛ, расписание и результаты матчей 19 и 20 февраля: «Виннипег» — «Эдмонтон» и другие матчи
Расписание и результаты матчей НХЛ 19 и 20 февраля
19 и в ночь на 20 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
19 февраля, суббота
«Баффало» — «Колорадо». 21.00 мск
20 февраля, воскресенье
«Виннипег» — «Эдмонтон». 00.00
«Оттава» — «Бостон». 03.00
«Торонто» — «Сент-Луис». 03.00
«Аризона» — «Лос-Анджелес». 05.00
«Ванкувер» — «Анахайм». 06.00
«Калгари» — «Сиэтл». 06.00
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|33
|15
|70
|2
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|49
|34
|15
|73
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|47
|32
|15
|67
|4
|Бостон
|48
|27
|21
|58
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|47
|18
|29
|40
|7
|Баффало
|49
|16
|33
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|46
|30
|16
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|48
|27
|21
|56
|6
|Виннипег
|48
|22
|26
|52
|7
|Чикаго
|51
|18
|33
|44
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|50
|28
|22
|60
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|49
|25
|24
|57
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|50
|23
|27
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
Результаты / календарь
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
|19.02
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|5 : 3
|19.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|2 : 6
|19.02
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|0 : 1 Б
|19.02
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|19.02
|21:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
|19.02
|23:59
|
Виннипег – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|49
|68
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|18
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09
Новости