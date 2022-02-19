Расписание и результаты матчей НХЛ 19 и 20 февраля

19 и в ночь на 20 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

19 февраля, суббота

«Баффало» — «Колорадо». 21.00 мск

20 февраля, воскресенье

«Виннипег» — «Эдмонтон». 00.00

«Оттава» — «Бостон». 03.00

«Торонто» — «Сент-Луис». 03.00

«Аризона» — «Лос-Анджелес». 05.00

«Ванкувер» — «Анахайм». 06.00

«Калгари» — «Сиэтл». 06.00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»