Кросби догнал Гретцки по голам за один клуб — они делят 7-е место в истории
«Питтсбург» дома победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Форвард хозяев Сидни Кросби набрал в игре 2 (1+1) очка. Гол для нападающего стал 583-м за «Пингвинз». Кросби догнал по этому показателю экс-нападающего «Эдмонтона» Уэйна Гретцки (583 шайбы за «Эдмонтон»). Хоккеисты делят 7-е место по количеству голов за один клуб.
Выше них в списке расположились Александр Овечкин («Вашингтон», 841), Горди Хоу («Детройт», 786), Стив Айзерман («Детройт», 692), Марио Лемье («Питтсбург», 690), Джо Сакик («Квебек» / «Колорадо», 625) и Бобби Халл («Чикаго», 604).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|68
|45
|23
|94
|2
|Каролина
|68
|42
|26
|90
|3
|Филадельфия
|68
|34
|34
|76
|4
|Вашингтон
|66
|32
|34
|73
|5
|Айлендерс
|67
|29
|38
|73
|6
|Питтсбург
|67
|30
|37
|69
|7
|Нью-Джерси
|68
|32
|36
|68
|8
|Коламбус
|68
|23
|45
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|40
|29
|95
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|66
|38
|28
|85
|4
|Тампа-Бэй
|67
|36
|31
|78
|5
|Детройт
|68
|34
|34
|74
|6
|Баффало
|68
|32
|36
|69
|7
|Монреаль
|67
|25
|42
|61
|8
|Оттава
|66
|28
|38
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|67
|43
|24
|91
|2
|Колорадо
|68
|43
|25
|91
|3
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Сент-Луис
|68
|36
|32
|75
|6
|Миннесота
|68
|33
|35
|74
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|68
|19
|49
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|68
|42
|26
|92
|2
|Эдмонтон
|65
|40
|25
|84
|3
|Вегас
|67
|36
|31
|79
|4
|Лос-Анджелес
|67
|34
|33
|79
|5
|Калгари
|67
|33
|34
|71
|6
|Сиэтл
|66
|28
|38
|68
|7
|Анахайм
|68
|23
|45
|49
|8
|Сан-Хосе
|67
|16
|51
|39
|18.03
|01:00
|
Чикаго – Сан-Хосе
|5 : 2
|18.03
|01:00
|
Питтсбург – Детройт
|6 : 3
|18.03
|01:00
|
Коламбус – Виннипег
|1 : 6
|18.03
|01:00
|
Оттава – Каролина
|2 : 7
|18.03
|02:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|4 : 2
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|68
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|114
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|64
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97