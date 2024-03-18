Бучневич набрал 50 очков за «Сент-Луис» в третьем сезоне подряд

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:2).

Теперь у 28-летнего россиянина 52 (24+28) очка в 66 матчах сезона-2023/24. Форвард преодолел отметку в 50 очков в третьем сезоне подряд.

Лучший результат Бучневича в карьере — 76 (30+46) очков в 73 матчах сезона-2021/22. Тот сезон был дебютным для нападающего в составе «Сент-Луиса».