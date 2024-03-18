Проворов сыграл 600-й матч в НХЛ

«Виннипег» на выезде победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Защитник «Блюк Джекетс» Иван Проворов провел 600-ю игру в НХЛ. 27-летний россиянин в этих матчах набрал 246 (70+176) очков.

Проворов был выбран «Филадельфией» под 7-м номером на драфте НХЛ-2015. В этом сезоне на счету защитника 68 матчей и 29 (5+24) очков.