Хоккеист Мирошниченко рассказал о борьбе с раком
Российский хоккеист Иван Мирошниченко высказался о своей борьбе с раком.
В марте 2022 года Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина. Хоккеист прошел лечение в Германии, после чего рак перешел в полную ремиссию.
«Сложно подобрать слова, чтобы сказать что-то всем, кто прошел через это или проходит через это. На самом деле, неважно, что я говорю, потому что это тяжело.
Это был шок для всех: для меня, для моей семьи, для моих друзей. В моей семье такого никогда не случалось. Я кашлял время от времени около трех месяцев. Затем я начал испытывать некоторый кожный зуд, что было довольно странно, а затем я начал сильно потеть.
Меня отправили в Германию (для дальнейшего обследования), и вот тогда вся картина стала видна. Это было безумно тяжело, потому что ты просто разговариваешь с близкими по телефону. Очевидно, в семье все волнуются: моя мама, моя сестра, мои бабушка и дедушка, мои друзья и все остальные. Хотя я знал, что мне становится лучше, по ту сторону телефона многого не видно.
Как только я узнал (о ремиссии), это было настоящее облегчение. Врачи были шокированы, потому что потребовалось всего два полных курса лечения, и все прошло», – приводит слова Мирошниченко официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Мирошниченко набрал 8 (4+4) очков в 15 матчах за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз», выступающий в АХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|4
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|17
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|17
|6
|Питтсбург
|15
|8
|7
|16
|7
|Айлендерс
|16
|5
|11
|15
|8
|Коламбус
|17
|4
|13
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|3
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|4
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|5
|Тампа-Бэй
|17
|7
|10
|18
|6
|Монреаль
|17
|7
|10
|16
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|15
|8
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|16
|9
|7
|20
|4
|Аризона
|16
|8
|8
|18
|5
|Сент-Луис
|15
|8
|7
|17
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|27
|2
|Ванкувер
|17
|12
|5
|25
|3
|Лос-Анджелес
|15
|9
|6
|21
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|18
|5
|Сиэтл
|18
|6
|12
|16
|6
|Калгари
|16
|6
|10
|14
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|18.11
|04:00
|
Виннипег – Баффало
|3 : 2
|18.11
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|1 : 2
|18.11
|19:00
|
Оттава – Миннесота
|- : -
|18.11
|21:00
|
Филадельфия – Вегас
|- : -
|18.11
|22:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|17
|27
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|17
|27
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|17
|27
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|17
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|17
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|16
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
|1.76