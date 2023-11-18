Романов пропустил три шайбы в матче за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступила «Колорадо Иглз» со счетом 3:5.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» вратарь Георгий Романов отразил 22 броска из 25. Две шайбы «Колорадо» забросили в пустые ворота.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 7 матчей в АХЛ, в которых пропустил 22 шайбы при 89,5 процента отраженных бросков.