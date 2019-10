«Хартфорд Вулф Пэк» на своем льду в овертайме обыграл «Бриджпорт Саунд Тайгерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ (2:1). Российский вратарь хозяев Игорь Шестеркин, права на которого принадлежат «Рейнджерс», отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Он стал первой звездой встречи.

Big save by Igor Shestyorkin on Kieffer Bellows. He's so good in these kind of situations because he rarely blinks first. #NYR pic.twitter.com/Szd9Si1psM