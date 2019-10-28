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«Хартфорд» обыграл «Бриджпорт», Шестеркин — первая звезда матча

02:17
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«Хартфорд Вулф Пэк» на своем льду в овертайме обыграл «Бриджпорт Саунд Тайгерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ (2:1). Российский вратарь хозяев Игорь Шестеркин, права на которого принадлежат «Рейнджерс», отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Он стал первой звездой встречи.

В 5 матчах этого сезона Шестеркин одержал 5 побед. В среднем за встречу он пропускает 1,18 гола, отражая 95,5% бросков.

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