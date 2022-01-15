Хара вышел на второе место в истории НХЛ по количеству матчей для защитников

Защитник «Айлендерс» Здено Хара принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Для него эта игра стала 1635-й в лиге.

По этому показателю он сравнялся со Скоттом Стивенсом, который занимал второе место по количеству матчей для защитников в истории НХЛ.

Лидирует по этому показателю Крис Челиос (1651 матч).