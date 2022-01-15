Оши получил травму в матче против «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Он ушел со льда в первом периоде.

Пресс-служба «Кэпиталз» сообщила, что американец не вернется в игру.

В этом сезоне 35-летний Оши провел 17 матчей и набрал 13 (5+8) очков.