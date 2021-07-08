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Защитник «Тампы» Хедман: «Наши русские парни — просто воины!»

09:40
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Защитник «Тампы» Виктор Хедман высказался об игре своих российских одноклубников, вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачева и нападающего Никиты Кучерова.

«Какой же Васи боец! Никогда не бывает удовлетворен. Всегда сражается, чтобы стать еще лучше. Даже не знаю, что у нас с этими русскими парнями, но они просто воины. Куч, Серги, Васи — они постоянно пашут до потери пульса. Всегда хотят быть теми, к кому сводится разница между победой и поражением. Исключительно заслуженный «Конн Смайт» для Васи. Он только что снова выдал шатаут в решающем матче. У меня просто нет слов», — приводит официальный сайт НХЛ слова Хедмана.

Сегодня, 8 июля «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, а Андрей Василевский стал самым ценным игроком плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/stehmkos-snova-peredal-kubok-stehnli-khedmanu/c-325600260

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Иван Торопцев все материалы автора

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