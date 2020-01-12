НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гусев забросил 8-ю шайбу в сезоне. Видео

04:15
Теги:

«Вашингтон» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2, середина второго периода). На 24-й минуте отличился российский нападающий гостей Никита Гусев. Он забросил восьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету 26 (8+18) очков в 41 встрече.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир