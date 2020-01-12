Гусев забросил 8-ю шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2, середина второго периода). На 24-й минуте отличился российский нападающий гостей Никита Гусев. Он забросил восьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету 26 (8+18) очков в 41 встрече.