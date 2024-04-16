Гущин в матче с «Эдмонтоном» забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

22-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте и сделал счет 1:4.

На данный момент на счету Гущина 2 (1+1) очка в 3 матчах НХЛ. Также он провел 56 игр в АХЛ, в которых набрал 54 (20+34) очка.