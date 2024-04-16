Шестеркин и Панарин стали звездами матча с «Оттавой»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:0).

28-летний россиянин отразил все 26 бросков. Второй звездой признан форвард Артемий Панарин, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — защитник Адам Фокс, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Шестеркин провел 55 матчей, в которых четыре раза сыграл на ноль при 91,2 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.58. У Панарина 120 (49+71) очков в 82 матчах.