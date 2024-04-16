Георгий Романов дебютировал в НХЛ, сменив Кули после восьми пропущенных шайб от «Эдмонтона»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Эдмонтоном».

На 34-й минуте вратарь Георгий Романов сменил Девина Кулина после восьмой пропущенной шайбы. Счет после второго периоде 9:1 в пользу «Ойлерз».

Романов проводит дебютный матч в НХЛ. В текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина 27 матчей за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ.