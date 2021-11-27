Гурьянов забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

«Даллас» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». В конце второго периода голом отметился российский нападающий Денис Гурьянов.

24-летний россиянин забросил четвертую шайбу в этом сезоне. Всего на его счету 37 голов за карьеру в НХЛ.