Гурьянов забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео
05:54
«Даллас» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». В конце второго периода голом отметился российский нападающий Денис Гурьянов.
24-летний россиянин забросил четвертую шайбу в этом сезоне. Всего на его счету 37 голов за карьеру в НХЛ.
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