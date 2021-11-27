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Гурьянов забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

05:54
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«Даллас» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». В конце второго периода голом отметился российский нападающий Денис Гурьянов.

24-летний россиянин забросил четвертую шайбу в этом сезоне. Всего на его счету 37 голов за карьеру в НХЛ.

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Евгений Козинов все материалы автора
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