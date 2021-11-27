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«Ванкувер» проиграл «Коламбусу». Подколзин забросил одну шайбу

«Ванкувер» проиграл «Коламбусу» в матче НХЛ
05:48
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«Ванкувер» потерпел поражение от «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Кэнакс» проиграл третью встречу кряду. «Блю Джэкетс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой. В составе победителей одну голевую передачу сделал российский защитник Владислав Гавриков.

«Ванкувер» идет на 14-м месте в Западной конференции. «Коламбус» располагается на 7-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Ванкувер» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Нюквист — 4 (мен.), 13:54 — 1:0. Подколзин — 4 (Даулинг), 19:31 — 1:1. Боквист — 2 (Силлинджер, Байрейтер), 26:17 — 2:1. Мотт — 1 (Хьюз, Чейссон), 38:42 — 2:2. Рословик — 3 (Ворачек, Гавриков), 46:06 — 3:2. Доми — 3 (п.в., Нюквист), 58:25 — 4:2.

Вратари: Мерзликинс — Демко (57:50 — 58:25, 58:52).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (4+6+11) — 41 (13+16+12).

Наши: Гавриков (19.22/1/+1), Чинахов (13.26/1/0) — Подколзин (15.13/3/+1).

27 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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