Григоренко забил первый гол после возвращения в НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй». Для российского форварда эта шайба стала первой после возвращения в Северную Америку.

Mikhail Grigorenko cleans up in the crease to grab the Blue Jackets (+150 ML) a 2-1 lead

pic.twitter.com/dbJffVKtzl — Bet The Pucks (@betthepucks) January 23, 2021

Григоренко предыдущие три сезона выступал в России за ЦСКА. До этого он провел пять сезонов в «Баффало» и «Колорадо», отметившись 64 (22 + 42) очками в 217 играх регулярки НХЛ.