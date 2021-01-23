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Григоренко забил первый гол после возвращения в НХЛ

22:37
Михаил Григоренко. Фото "Коламбус"
Михаил Григоренко. Фото "Коламбус"
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Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй». Для российского форварда эта шайба стала первой после возвращения в Северную Америку.

Григоренко предыдущие три сезона выступал в России за ЦСКА. До этого он провел пять сезонов в «Баффало» и «Колорадо», отметившись 64 (22 + 42) очками в 217 играх регулярки НХЛ.

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