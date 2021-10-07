Гретцки: «Надеюсь, Овечкин побьет мой рекорд. У него есть реальный шанс»

Лучший снайпер в истории НХЛ, член Зала хоккейной славы Уэйн Гретцки выразил надежду на то, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд.

«В первой игре мы на посмотрим на «Вашингтон», на преследующего меня Алекса, и я надеюсь, что он побьет мой рекорд. Я очень рад, что у меня есть шанс наблюдать за ним в течение года. У Овечкина есть реальный шанс побить рекорд. Давайте будем говорить прямо. Такая возможность у него есть. Он играет в хорошей команде, с очень хорошими центрфорвардами. Ему нравится играть, и он рад, что играет за «Вашингтон». Так что ему нужно оставаться самим собой, выходить на площадку и играть так, как он играет в каждом матче.



Это будет самое замечательное событие для хоккея. Ему только нужно избегать травм. Это пойдёт на пользу игре. Он приносит пользу не только НХЛ, но и российскому хоккею, хоккею во всём мире. Так что я большой его поклонник. Если он побьёт рекорд, это поможет нашему виду спорта. Ему нужно оставаться спокойным, настраиваться сначала на один сезон, потом на второй, третий, четвертый. Я думаю, что в итоге он установит новый рекорд», — приводит официальный сайт НХЛ слова Гретцки.

На счету Гретцки 894 гола за карьеру в НХЛ, у Овечкина — 730 шайб за 16 лет в лиге.