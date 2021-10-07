Две голевые передачи Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис»
05:45
«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в контрольном матче НХЛ — 4:3 ОТ.
В составе «Уайлд» двумя голевыми передачами отметился российский защитник Дмитрий Куликов. Нападающий «Блюз» Никита Александров сделал один ассист.
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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