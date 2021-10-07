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Клюшка Овечкина улетела к болельщику после броска в матче с «Бостоном»

09:05
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Сегодня, 7 октября, «Вашингтон» выиграл у «Бостона» (4:3 ОТ) в контрольном матче НХЛ.

В одном из эпизодов клюшка форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина улетела на трибуну к болельщикам после мощного броска.

В составе «Вашингтона» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. На счету Овечкина два ассиста.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Capitals/status/1445897862382948357

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Александр Кравченко все материалы автора

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