Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров приблизился к Маккиннону

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевой пас в матче с «Калгари» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард набрал 106 (38+68) очков в 63 играх этого сезона.

Кучеров приблизился к нападающему «Колорадо» Нэйтану Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ. У канадца — 109 (40+69) очков в 64 матчах.

Третье место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 100 (23+77) очков в 59 матчах, который сделал голевую передачу в игре с «Коламбусом» (2:4).