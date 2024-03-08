«Вегас» уступил «Ванкуверу» и потерпел четвертое поражение подряд

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Ванкуверу» со счетом 1:3.

В составе «Голден Найтс» отличился Майкл Амадио, у гостей шайбы забросили Куинн Хьюз, Фил Ди Джузеппе и Конор Гарланд.

«Вегас» потерпел четвертое поражение подряд и с 73 очками расположился на восьмом месте в Западной конференции, «Ванкувер» с 89 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Ванкувер» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Хьюз — 13 (бол., Петтерссон, Босер), 6:01 — 0:1. Ди Джузеппе — 4 (Хегландер, Джулсен), 6:56 — 0:2. Амадио — 12 (Пьетранджело, Руа), 23:50 — 1:2. Гарлэнд — 13 (Линдхольм), 35:58 — 1:3.

Вратари: Хилл (57:25) — Демко.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (7+10+11) — 35 (16+15+4).

Наши: Барбашев (19.00/1/-1) — Задоров (16.29/1/+1), Михеев (13.03/2/+1), Подколзин (11.24/3/0).

8 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18054 зрителя.