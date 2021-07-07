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Голкипер Уэджвуд продлил контракт с «Нью-Джерси»

16:25
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«Нью-Джерси» и голкипер Скотт Уэджвуд согласовали условия нового контракта. 28-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на год, сообщает сайт клуба.

Зарплата вратаря составит 825 тысяч долларов в год в НХЛ, 375 тысяч долларов — в АХЛ.

В текущем сезоне Уэджвуд провел 16 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,11 шайбы и отражая 90 процентов бросков.

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Иван Шитик все материалы автора

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