Голкипер Уэджвуд продлил контракт с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» и голкипер Скотт Уэджвуд согласовали условия нового контракта. 28-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на год, сообщает сайт клуба.

#NEWS: We have re-signed Scott Wedgewood to a one-year, two-way contract.



Welcome back, Wedgewall! https://t.co/J3fUEyOtdf — New Jersey Devils (@NJDevils) July 6, 2021

Зарплата вратаря составит 825 тысяч долларов в год в НХЛ, 375 тысяч долларов — в АХЛ.

В текущем сезоне Уэджвуд провел 16 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,11 шайбы и отражая 90 процентов бросков.