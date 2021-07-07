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НХЛ не планирует переносить пятый матч финала Кубка Стэнли из-за шторма в Тампе

14:29
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НХЛ не планирует переносить пятый матч финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» из-за шторма «Эльза» в Тампе, сообщает ESPN.

Согласно прогнозам, основная часть шторма закончится к утру среды по местному времени. Источники в НХЛ сообщают, что при таком прогнозе вероятность переноса матча равняется нулю. Лига предпримет меры только в случае, если что-то непредвиденное произойдет с «Амали Ареной», на которой пройдет встреча.

Пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль» состоится в ночь на 8 июля, начало — в 3.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nhl/story/_/id/31771324/zero-chance-game-5-stanley-cup-final-postponed-tropical-storm-elsa

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Иван Торопцев все материалы автора

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