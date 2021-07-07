НХЛ не планирует переносить пятый матч финала Кубка Стэнли из-за шторма в Тампе
14:29
НХЛ не планирует переносить пятый матч финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» из-за шторма «Эльза» в Тампе, сообщает ESPN.
Согласно прогнозам, основная часть шторма закончится к утру среды по местному времени. Источники в НХЛ сообщают, что при таком прогнозе вероятность переноса матча равняется нулю. Лига предпримет меры только в случае, если что-то непредвиденное произойдет с «Амали Ареной», на которой пройдет встреча.
Пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль» состоится в ночь на 8 июля, начало — в 3.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nhl/story/_/id/31771324/zero-chance-game-5-stanley-cup-final-postponed-tropical-storm-elsa
Опрос
проголосовало: 2502Все опросы
С каким счетом закончится финал Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль»?
Читайте также
«Каждый день бегает вокруг магазина с алкоголем». Как Александр Емельяненко снова перезапускает карьеру
Российский прыгун в высоту Лысенко дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил
В Париже высадился звездный десант: Серхио Рамос, Доннарумма, Хакими, Вайналдум. «ПСЖ» будет главным фаворитом Лиги чемпионов
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю