Голкипер «Торонто» Андерсен требовал отменить гол Ничушкина

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин прервал свою безголевую серию. Он отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:5).

Однако голкипер «Кленовых листьев» Фредерик Андерсен требовал отменить взятие ворот, сообщает AP. В предыдущем эпизоде мощный бросок игрока «Колорадо» повредил маску вратаря.

— У меня на маске даже осталась отметина от шайбы, — сказал Андерсен. — Просил остановить игру, но арбитр проигнорировал мой запрос.

Маска была повреждена. Из-за этого нарушилась ее структура. Не знаю, могла бы мне нанести вред шайба, но клюшка точно могла бы пройти в образовавшуюся щель.

Best guess on why Freddie Andersen was upset is high shot before goal damaged cage on mask; check out how bent it is in front of eyes in left photo as he argues; then switches masks (2nd pic). Never get that call but it's dangerous bent like that. pic.twitter.com/IVIikemLFC — Kevin Woodley (@KevinisInGoal) November 24, 2019

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