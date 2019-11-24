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Голкипер «Торонто» Андерсен требовал отменить гол Ничушкина

10:55
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин прервал свою безголевую серию. Он отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:5).

Однако голкипер «Кленовых листьев» Фредерик Андерсен требовал отменить взятие ворот, сообщает AP. В предыдущем эпизоде мощный бросок игрока «Колорадо» повредил маску вратаря.

— У меня на маске даже осталась отметина от шайбы, — сказал Андерсен. — Просил остановить игру, но арбитр проигнорировал мой запрос.

Маска была повреждена. Из-за этого нарушилась ее структура. Не знаю, могла бы мне нанести вред шайба, но клюшка точно могла бы пройти в образовавшуюся щель.

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