Шнайдер побил рекорд Ковалева, став самым молодым игроком «Рейнджерс» с набранным очком в седьмом матче серии

Защитник «Рейнджерс» Брэйден Шнайдер отличился в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтбсурга».

Канадский защитник сделал результативную передачу на Криса Крайдера, который открыл счет в матче. Таким образом, Шнайдер в возрасте 20 лет и 237 дней стал самым молодым игроком «Рейнджерс» с набранным очком в седьмом матче серии плей-офф, побив рекорд форвард Алексея Ковалева (21 год, 110 дней).

В текущем сезоне Шнайдер провел 43 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (2+9) очков.