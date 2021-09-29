Голкипер «Нью-Джерси» летом перенес операцию. Поэтому он пока не сделал прививку от коронавируса

Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд летом перенес операцию на голеностопе. Вратарь уже восстановился и может принимать участие в тренировках, сообщает журналист Аманда Стейн.

Ранее сам Блэквуд подтвердил, что до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Эта задержка может быть вызвана медикоментозными ограничениями.

Представитель НХЛ Билл Дэйли заявил, что к началу сезона ожидает вакцинации 98 процентов всех хоккеистов лиги, остающейся добровольной. При этом для тренеров процедура является обязательной — без вакцины их не допустят к работе.