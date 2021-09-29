Голкипер «Нью-Джерси» летом перенес операцию. Поэтому он пока не сделал прививку от коронавируса
17:28
Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд летом перенес операцию на голеностопе. Вратарь уже восстановился и может принимать участие в тренировках, сообщает журналист Аманда Стейн.
Ранее сам Блэквуд подтвердил, что до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Эта задержка может быть вызвана медикоментозными ограничениями.
Представитель НХЛ Билл Дэйли заявил, что к началу сезона ожидает вакцинации 98 процентов всех хоккеистов лиги, остающейся добровольной. При этом для тренеров процедура является обязательной — без вакцины их не допустят к работе.
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