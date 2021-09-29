«Монреаль» в июле предложил продлить контракт генеральному менеджеру. Договор до сих пор не подписан
16:55
«Монреаль» хочет продлить контракт с генеральным менеджером клуба Марком Бержевеном, сообщает TSN.
Стороны начали вести переговоры еще в прошлом январе. Официальное предложение Бержевену поступило в июле 2021 года. Но пока соглашение до сих пор не достигнуто.
56-летний Бержевен занял пост генерального менеджера «Канадиенс» в сезоне-2012/13. За девять лет его работы в клубе команда шесть раз выходила в плей-офф. В прошлом сезоне «Канадиенс» дошли до финала Кубка Стэнли.
Отметим, что за это время с командой работали три тренера: Мишель Террьен, Клод Жюльен и нынешний тренер Доминик Дюшарм.
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