«Монреаль» в июле предложил продлить контракт генеральному менеджеру. Договор до сих пор не подписан

«Монреаль» хочет продлить контракт с генеральным менеджером клуба Марком Бержевеном, сообщает TSN.

Стороны начали вести переговоры еще в прошлом январе. Официальное предложение Бержевену поступило в июле 2021 года. Но пока соглашение до сих пор не достигнуто.

56-летний Бержевен занял пост генерального менеджера «Канадиенс» в сезоне-2012/13. За девять лет его работы в клубе команда шесть раз выходила в плей-офф. В прошлом сезоне «Канадиенс» дошли до финала Кубка Стэнли.

Отметим, что за это время с командой работали три тренера: Мишель Террьен, Клод Жюльен и нынешний тренер Доминик Дюшарм.