29 апреля завершится регулярный чемпионат НХЛ, 2 мая стартует плей-офф
20:10
Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала все важные даты предстоящего сезона.
21 марта — дедлайн, последний день переходов.
29 апреля — последний день регулярного чемпионата.
2 мая — старт розыгрыша плей-офф.
30 июня — день седьмого матча финала Кубка Стэнли, если потребуется.
7-8 июля — драфт новичков-2022.
13 июля — открытие рынка свободных агентов.
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