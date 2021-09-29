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29 апреля завершится регулярный чемпионат НХЛ, 2 мая стартует плей-офф

20:10
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала все важные даты предстоящего сезона.

21 марта — дедлайн, последний день переходов.

29 апреля — последний день регулярного чемпионата.

2 мая — старт розыгрыша плей-офф.

30 июня — день седьмого матча финала Кубка Стэнли, если потребуется.

7-8 июля — драфт новичков-2022.

13 июля — открытие рынка свободных агентов.

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Иван Шитик все материалы автора

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