Голкипер «Лос-Анджелеса» попал в ковид-протокол
23:07
Голкипер «Лос-Анджелеса» Кэл Петерсен сдал положительный текст на коронавирус. Он был включен в ковид-протокол НХЛ, сообщает журналист Джон Ховен.
За оследние несколько дней в ковид-протокол лиги попали почти 80 человек. Это почти 10 процентов от всех игроков команды НХЛ этого сезона.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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