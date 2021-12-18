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Голкипер «Лос-Анджелеса» попал в ковид-протокол

23:07
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Голкипер «Лос-Анджелеса» Кэл Петерсен сдал положительный текст на коронавирус. Он был включен в ковид-протокол НХЛ, сообщает журналист Джон Ховен.

За оследние несколько дней в ковид-протокол лиги попали почти 80 человек. Это почти 10 процентов от всех игроков команды НХЛ этого сезона.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное