Матчи «Бостона» до Рождества перенесены решением НХЛ

Национальная хоккейная лига приняла решение перенести матчи «Бостона». Команда начнет играть только после Рождества, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее стало известно, что четыре клуба НХЛ не будут проводить матчи регулярного чемпионата в течение следующей недели.

Это связано с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом внутри НХЛ.