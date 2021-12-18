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Матчи «Бостона» до Рождества перенесены решением НХЛ

22:30
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Национальная хоккейная лига приняла решение перенести матчи «Бостона». Команда начнет играть только после Рождества, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее стало известно, что четыре клуба НХЛ не будут проводить матчи регулярного чемпионата в течение следующей недели.

Это связано с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом внутри НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора
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