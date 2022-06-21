Гол Ничушкина в начале третьего матча финала Кубка Стэнли против «Тампы» отменили из-за офсайда

Гол нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в начале третьего матча финала Кубка Стэнли отменили из-за офсайда.

Изначально шайба была засчитана, но главный тренер «Тампы» Джон Купер попросил судей посмотреть повтор эпизода. По итогам просмотра арбитры определили, что в момент развития атаки «Эвеланш» шайба покинула зону «Лайтнинг».

На счету Ничушкина 13 (8+5) очков в нынешнем розыгрыше плей-офф и 3 (2+1) — в серии против «Тампы».

«Тампа» уступает «Колорадо» в серии со счетом 0-2.