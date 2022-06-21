Рантанен повторил рекорд по голевым передачам в первых трех матчах финальных серий Кубка Стэнли

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен повторил рекорд по числу голевых передач в первых трех матчах в истории финальных серий Кубка Стэнли.

Сегодня, 21 июня Рантанен стал участником шайбы Габриэля Ландескуга в третьей встрече серии против «Тампы». 25-летний финн сделал шестую голевую серию в этом финале плей-офф НХЛ, повторив достижение Горди Хоу и Фила Эспозито.

Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Рантанена 23 (5+18) очка в 17 матчах.