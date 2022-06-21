Пойнт и Бураковски пропустят третий матч финала Кубка Стэнли

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт пропустит третий матч финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Пойнт принял участие в двух первых матчах серии против «Колорадо», на его счету 1 результативная передача в первой игре.

До начала финальной серии 26-летний канадец пропустил 10 игр «Тампы» в плей-офф из-за травмы нижней части тела, полученной в седьмой игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая.

У «Колорадо» не выйдет на лед Андре Бураковски. 27-летний швед в двух матчах серии против «Тампы» набрал 3 (2+1) очка.

Третий матч между «Тампой» и «Колорадо» состоится сегодня, 21 июня, начало — в 3.00 (мск). «Лайтнинг» уступают в серии со счетом 0-2.