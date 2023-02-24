Гол Кузьменко спас «Ванкувер» от поражения в основное время матча с «Сент-Луисом»

«Ванкувер» на последней минуте ушел от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

За 29 секунд до финальной сирены голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Для 28-летнего россиянина эта шайба стала 27-й в текущем сезоне.