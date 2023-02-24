Капризов признан первой звездой матча «Коламбус» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Миннесота» (0:2).

Первой звездой встречи стал российкий нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. 25-летний россиянин забросил одну шайбу.

Второй звездой признан голкипер Марк-Андре Флери, который отразил все 30 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку вратарь «Блю Джэкетс» Йоонас Корписало, отразивший 23 из 25 бросков по своим воротам.