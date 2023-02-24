Кучеров стал первым игроком в истории «Тампы» с тремя сезонами с 60+ голевыми передачами
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором уникального рекорда в истории клуба.
24 февраля в матче против «Баффало» (5:6 ОТ) Кучеров отдал голевую передачу, которая стала для него 60-й в нынешнем сезоне.
Таким образом россиянин стал первым игроком в истории франшизы с тремя сезонами с 60+ голевыми передачами. Ранее в сезоне-2018/19 Кучеров отметился 87 ассистами, в сезоне-2017/18 была 61 голевая передача.
Всего на счету 29-летнего Кучерова 81 (21+60) очко в нынешнем сезоне.
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|38
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|81
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|33
|25
|75
|4
|Айлендерс
|61
|30
|31
|67
|5
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|57
|27
|30
|63
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|28
|32
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|Бостон
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|21
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|Баффало
|56
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|62
|7
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|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
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|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|58
|35
|23
|71
|3
|Миннесота
|58
|32
|26
|69
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|27
|28
|60
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|57
|34
|23
|73
|2
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|72
|3
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|4
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|5
|Калгари
|58
|27
|31
|65
|6
|Ванкувер
|58
|23
|35
|51
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
Результаты / календарь
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28.02
1.03
|24.02
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 4
|24.02
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|0 : 2
|24.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
|24.02
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|2 : 7
|24.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 6 ОТ
|24.02
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|4 : 1
|24.02
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|24.02
|05:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|24.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
|24.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|109
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|87
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|81
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|46
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|56
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.21
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