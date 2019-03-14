Гол Бучневича не спас "Рейнджерс" от поражения в матче с "Ванкувером"

"Ванкувер" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это второе кряду поражение команды из Нью-Йорка.

Единственную шайбу в составе "Рейнджерс" забросил российский нападающий Павел Бучневич. Это его 16-й гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Рейнджерс" - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Бозер - 23 (бол., Лейво, Хорват), 26:07 - 1:0. Мотт - 8 (Эдлер, Маркстрем), 29:34 - 2:0. Мотт - 9 (Руссель), 29:45 - 3:0. Бучневич - 16 (бол., Зибанежад, Дианджело), 50:28 - 3:1. Виртанен - 13 (п.в., Пирсон, Стэчер), 59:35 - 4:1.

Вратари: Маркстрем - Лундквист (57:07 - 59:35).

Штраф: 10 - 31.

Броски: 28 (8+14+6) - 22 (7+7+8).

Наши: Голдобин (13.12/1/0) - Бучневич (15.55/2/-2), Наместников (21.45/2/0).

14 марта. Ванкувер. Rogers Arena.