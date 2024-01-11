«Филадельфия» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» по буллитам переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Оуэн Типпет и Морган Фрост забросили шайбы в составе «Флайерз». У «Канадиенс» голами отметились Шон Монахан и Дэвид Савар. Победный буллит на счету Шона Кутюрье.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте