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Сегодня, 09:47

Главный тренер «Вашингтона»: «Ови играет сейчас на реально высоком уровне»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал голы капитана команды Александра Овечкина в пяти матчах подряд.

— Ови играет сейчас на реально высоком уровне, такое впечатление, что и кататься стал резче. То, что он сейчас делает, — важный для нас шаг вперед.

(Связано ли это с отдыхом в Дубае). Все возможно. Иногда кажется, что у него есть рецепт, как проводить перерыв на Матч звезд. Он традиционно играет лучше во второй части сезона. Видимо, ему требуется морально отойти от хоккея, не думать ничего об НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз», хоккее вообще. Это позволяет ему вернуться свежим. Что сейчас и происходит.

(Видит ли он большее сосредоточение у Овечкина на игре в обороне) Да. Он уделяет внимание деталям. Старается найти свободные зоны для получения шайбы, задает вопросы. Для меня совершенно очевидны его усилия, чтобы делать полезные для команды вещи в обороне.

Александр Овечкин (справа). Овечкин забил в пятом матче подряд! Но «Вашингтон» упустил победу

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 52 33 19 69
2 Каролина 51 30 21 65
3 Филадельфия 53 28 25 62
4 Айлендерс 52 22 30 56
5 Нью-Джерси 50 25 25 54
6 Вашингтон 51 23 28 54
7 Питтсбург 49 23 26 53
8 Коламбус 51 16 35 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 32 20 73
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 53 28 25 61
4 Торонто 50 26 24 60
5 Детройт 51 27 24 60
6 Монреаль 52 21 31 50
7 Баффало 51 22 29 48
8 Оттава 48 21 27 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 32 20 70
2 Колорадо 53 32 21 68
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 51 28 23 58
5 Нэшвилл 52 27 25 56
6 Миннесота 51 23 28 51
7 Аризона 50 23 27 50
8 Чикаго 52 14 38 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 53 35 18 76
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 48 30 18 61
4 Лос-Анджелес 49 24 25 58
5 Калгари 52 25 27 55
6 Сиэтл 51 21 30 52
7 Анахайм 51 18 33 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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Филадельфия – Аризона
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Рейнджерс – Калгари
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Тампа-Бэй

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Нэйтан Маккиннон

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 53 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

 49 42
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Сэм Райнхарт

Флорида

 52 39
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Бостон

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Луи Доминге

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