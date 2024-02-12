Главный тренер «Вашингтона»: «Ови играет сейчас на реально высоком уровне»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал голы капитана команды Александра Овечкина в пяти матчах подряд.

— Ови играет сейчас на реально высоком уровне, такое впечатление, что и кататься стал резче. То, что он сейчас делает, — важный для нас шаг вперед.

(Связано ли это с отдыхом в Дубае). Все возможно. Иногда кажется, что у него есть рецепт, как проводить перерыв на Матч звезд. Он традиционно играет лучше во второй части сезона. Видимо, ему требуется морально отойти от хоккея, не думать ничего об НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз», хоккее вообще. Это позволяет ему вернуться свежим. Что сейчас и происходит.

(Видит ли он большее сосредоточение у Овечкина на игре в обороне) Да. Он уделяет внимание деталям. Старается найти свободные зоны для получения шайбы, задает вопросы. Для меня совершенно очевидны его усилия, чтобы делать полезные для команды вещи в обороне.