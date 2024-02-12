Терещенко — о пятиматчевой голевой серии Овечкина: «Надеюсь, дальше будет лучше»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о пятиматчевой голевой серии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Давайте подождем. Потихонечку он набирает, в принципе «Вашингтон» тоже. Не все же от Саши зависит. Есть партнеры по команде, которые должны ему помогать. Александр добился своего и хорошо. Пока что пауза идет ему на пользу. Надеюсь, дальше будет лучше», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ) и продлил свою результативную серию до пяти игр.

Гол в ворота «Ванкувера» стал для Овечкина 835-м в НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставание от канадца Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, составляет 59 шайб.