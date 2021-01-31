Болельщики «Вашингтона» в соцсетях назвали Овечкина богом после победы над «Бостоном»

Болельщики «Вашингтона» прокомментировали игру нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой матча. На его счету победная шайба в овертайме. Эта игра стала для Овечкина первой после 10-дневного перерыва из-за нарушения коронавирусного протокола НХЛ. Форвард вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, а также увеличил свой рекорд по количеству заброшенных шайб в овертаймах до 24.

Nihaar Sinha: «Овечкин — бог. Добро пожаловать назад, Ови, мы скучали!»

Hockey_Brunch: «Овечкин — самый большой тролль в хоккее. Он бросает с одного и того же места уже 16 сезонов подряд и постоянно забивает».

Steelthsitweet: «Овечкин — величайший спортсмен в истории спорта Вашингтона».

SamanthaJPell: «Алекс Овечкин, победный гол, овертайм. Как всегда».

Shiloh: «Овечкин вообще человек?»

CoffinCorner: «Овечкин — машина, это очевидно».

Ingametrap: «Александр Овечкин — лучший бомбардир всех времен».

TravisFoss4: «10 дней без выхода на лед? Как насчет того, чтобы я увеличил свой рекорд по голам в овертаймах до 24? (С) Александр Овечкин».

JayArrMiller: «Овечкин — любовь, Овечкин — жизнь».