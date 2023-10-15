Форварду «Лос-Анджелеса» Арвидссону может потребоваться операция на спине

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блейк сообщил, что нападающему команды Виктору Арвидссону может потребоваться операция на спине.

«К сожалению, Виктор травмировал спину в первый же тренировочный день после предсезонной подготовки, в первый день регулярного сезона. На следующий день мы прошли углубленное обследование, и, похоже, Арвидссону нужна будет операция, из-за которой он может выбыть на несколько месяцев», — приводит официальный сайт НХЛ слова Блейка.

Арвидссон выступает за «Лос-Анджелес» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он набрал 59 (26+33) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.