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Сегодня, 11:36

Главный тренер сборной России по хоккею пожелал Овечкину побить все рекорды НХЛ

Алексей Жамнов считает Александра Овечкина легендой российского хоккея в НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов пожелал нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину удачи в установлении новых рекордов в НХЛ.

«Меня не удивляет тот факт, что Александр Овечкин добился очередного достижения в НХЛ и побил отметку в 1400 набранных баллов. Саша — молодец, он борется со всей этой теневой политикой, продолжая давать результат.
Я только рад за него, на самом деле, как и все наши болельщики. Будем следить за дальнейшими достижениями Овечкина, за его приближением к рекордам Хоу и Гретцки. Александр Овечкин — легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды», — приводит «Чемпионат» слова Жамнова.

Напомним, Александр Овечкин занимает третье место по числу голов в истории НХЛ. После игры с «Тампой» (4:3), которая состоялась сегодня, 7 апреля, на счету россиянина 773 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4658151-glavnyj-trener-sbornoj-rossii-po-hokkeyu-pozhelal-ovechkinu-pobit-vse-vozmozhnye-rekordy-nhl.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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