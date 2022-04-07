Главный тренер сборной России по хоккею пожелал Овечкину побить все рекорды НХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов пожелал нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину удачи в установлении новых рекордов в НХЛ.

«Меня не удивляет тот факт, что Александр Овечкин добился очередного достижения в НХЛ и побил отметку в 1400 набранных баллов. Саша — молодец, он борется со всей этой теневой политикой, продолжая давать результат.

Я только рад за него, на самом деле, как и все наши болельщики. Будем следить за дальнейшими достижениями Овечкина, за его приближением к рекордам Хоу и Гретцки. Александр Овечкин — легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды», — приводит «Чемпионат» слова Жамнова.

Напомним, Александр Овечкин занимает третье место по числу голов в истории НХЛ. После игры с «Тампой» (4:3), которая состоялась сегодня, 7 апреля, на счету россиянина 773 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).