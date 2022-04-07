Кучеров сравнялся с Самсоновым в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил свою 235-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:4).

Кучеров догнал по этому показателю Сергея Самсонова и делит с ним 14-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Отметим, что Кучерову понадобилось 550 матчей, чтобы забросить 235 шайб, в то время как у Самсонова на это ушло 888 игр.

Лучшим российским снайпером в истории НХЛ является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 773 гола в лиге.